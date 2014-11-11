В Петербурге заметно выросли цены на зимнюю резину

Причиной этого стало подорожание сырья и компонентов шинного производства.

В преддверии холодов петербургские автомобилисты столкнулись с неприятностями. Только за октябрь цены на зимнюю резину выросли почти на 4%, а за месяц до этого подорожали на 3,6%. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на данные Росстата.

Основной причиной стал рост цен на сырье и компоненты шинного производства. При этом подорожание наблюдается не только на зарубежный товар. Стоимость шин также взлетела на отечественном рынке, который не зависит от курсовой разницы.

Из-за роста цен тысячи петербургских водителей вынуждены прицениваться к более дешевым маркам шин или вовсе покупать поддержанные колеса.

Ранее петербуржцы пожаловались на сбои в начислении транспортного налога.

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