Петербуржцы пожаловались на сбои в начислении транспортного налога

Предполагается, что это произошло из-за сбоя в обмене данными между налоговой и ГИБДД.

В субботу, 6 ноября, стало известно, что петербуржцы столкнулись с ошибочным начислением транспортного налога. Горожанам приходят уведомления, где сообщают, что налог начислен за давно проданные машины, передает "Фонтанка".

Предполагается, что это произошло из-за сбоя в обмене данными между налоговой и ГИБДД. Специалисты подтвердили, что с похожей проблемой сталкивались и раньше, однако впервые затронула большое количество налогоплательщиков.

Для того, чтобы добиться от ФНС перерасчёта по ошибочно начисленному налогу, автовладельцам рекомендуют обращаться в архивный отдел ГИБДД по Петербургу и области. В архиве можно запросить подтверждение того факта, что автомобиль снят с учёта. После этого полученное подтверждение вместе с соответствующим заявлением нужно направить в налоговую службу. Через сайт "Госуслуги" можно известить ФНС об отсутствии транспортного средства.

Помимо этого, юридические лица в этом году также столкнулись с проблемами. Прежде они сами рассчитывали для себя транспортный налог, а с 2021 года это обязаны делать налоговые органы.

Ранее в России пенсионеров предложил освободить от транспортного налога. В некоторых населенных пунктах существует проблема с общественным транспортом, по этой причине пенсионерам собственные авто необходимы.

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