В России пенсионеров предложил освободить от транспортного налога

В некоторых населенных пунктах существует проблема с общественным транспортом, по этой причине пенсионерам собственные авто необходимы.

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложение ввести льготы для пенсионеров, у которых есть автомобили. Письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Сухарев отметил, сейчас в российских регионах налогообложение в этой сфере действует по-разному. Так, где-то пенсионеров от налога освобождать полностью при наличии автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, а где-то все равно приходится платить налог, даже если мощность машины составляет до 100 лошадиных сил.

Депутат подчеркнул также, что в малых населенных пунктах есть проблемы с общественным транспортом, по этой причине автомобили пенсионерам бывают необходимы.

Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Иван Сухарев, депутат Госдумы

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