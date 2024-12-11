В Петербурге опекунов инвалидов с детства освободят от транспортного налога

Дополнительная мера социальной поддержки будет предоставляться на одно транспортное средство.

Петербургский парламент на заседании 5 февраля 2025 года окончательно утвердил закон об освобождении от транспортного налога одного из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Дополнительная мера социальной поддержки будет предоставляться на одно транспортное средство с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил включительно или в случае, если с года выпуска автомобиля прошло более 15 лет.

В настоящее время аналогичная льгота действует для многодетных родителей и опекунов детей-инвалидов.

Также по решению ЗакСа теперь петербургских автомобилистов ждет штраф за размещение машин на эксплуатационной маркировке.

Фото: Piter.tv