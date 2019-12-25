Власти Ленобласти продлили нулевой налог для водителей электромобилей

Кроме того к концу года в регионе построят еще больше зарядных станций для электрокаров.

Администрация Ленобласти приняла решение о продлении облегчения налогового режима для владельцев электромобилей. Как сообщают в пресс-службе региональных властей, количество электрокаров в области за последние три года увеличилось более чем в 5 раз.

Нулевой транспортный налог для водителей электронных авто продлен до 2027 года. Вместе с тем до конца года в администрации пообещали установить еще больше зарядных станций для электромобилей. К началу 2025-го на территории Ленинградской области их станет больше 50 штук.

Ранее мы сообщали, что первые три электрозарядные станции в Петербурге планируют установить на автостоянках в 2025 году. Две из них будут располагаться в Кронштадте и еще одна – в Шушарах.

Фото: Администрация Ленинградской области