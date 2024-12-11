Теперь петербургских автомобилистов ждет штраф за размещение машин на эксплуатационной маркировке

По данным ГАТИ, маркировка помогает организовать парковочное пространство во дворе.

Депутаты петербургского ЗакСа приняли в целом закон об административной ответственности за размещение автомобиля на эксплуатационной маркировке. Об этом рассказала пресс-служба ГАТИ.

Теперь за такое нарушение предусмотрен штраф: для граждан до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – до полумиллиона. При автоматической фиксации нарушения штраф назначается по нижней границе – 3000 рублей для физических лиц и 150 тысяч рублей для юридических лиц.

Контролем соблюдения данного правила займется ГАТИ.

Комплексы автоматической фиксации ГАТИ уже настроены на выявление подобных нарушений. Первый выезд планируется в МО "Коломяги" в день вступления поправки в законную силу.

Работа по выявлению нарушителей поможет исключить размещение автомобилей в социально важных местах квартала. ГАТИ

По данным ГАТИ, маркировка помогает организовать парковочное пространство во дворе. С ней автомобилистам становится понятнее, где они могут помешать другим участникам движения – включая пешеходов и машины экстренных служб. Наносить маркировку могут органы местного самоуправления по личной инициативе и по заявлениям жителей. Временно размещать там свою технику позволено только аварийно-спасательным и коммунальным службам.

Фото: ВКонтакте/ ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга