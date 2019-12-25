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До трети подрядчиков могут покинуть строительный рынок Петербурга
Сегодня, 9:31
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До трети подрядчиков могут покинуть строительный рынок Петербурга

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Это может быть также связано с намерением ужесточить требования к подрядчикам.

В Петербурге в скором времени может измениться ситуация на строительном рынке, считают эксперты. Представитель одной из компаний-застройщиков рассказал "РБК Санкт-Петербург", что требования к подрядчикам будут ужесточать. 

Это связано с тем, что теперь застройщки берут деньги на строительство не у населения, а в банках и под проценты, в связи с чем более важным стали сроки строительства. То есть, чем быстрее будет сдан объект, там "дешевле" обойдется кредит. Такая работа по эскроу-счетам стала обязательной с 2019 года.

По мнению экспертов, соответствовать ужесточенным требованиям смогут не все, поэтому вероятен уход с рынка до трети игроков. 

Ранее мы писали, что эксперты рассказали, как обстоят дела на ипотечном рынке в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, подрядчик, строительный рынок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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