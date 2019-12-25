До трети подрядчиков могут покинуть строительный рынок Петербурга

Это может быть также связано с намерением ужесточить требования к подрядчикам.

В Петербурге в скором времени может измениться ситуация на строительном рынке, считают эксперты. Представитель одной из компаний-застройщиков рассказал "РБК Санкт-Петербург", что требования к подрядчикам будут ужесточать.

Это связано с тем, что теперь застройщки берут деньги на строительство не у населения, а в банках и под проценты, в связи с чем более важным стали сроки строительства. То есть, чем быстрее будет сдан объект, там "дешевле" обойдется кредит. Такая работа по эскроу-счетам стала обязательной с 2019 года.

По мнению экспертов, соответствовать ужесточенным требованиям смогут не все, поэтому вероятен уход с рынка до трети игроков.

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Фото: Piter.tv