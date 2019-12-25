Перед Новым годом в Петербурге появилось 105 тысяч новых вакансий

Эти цифры превышают показатели за этот же период предыдущего года на 4%.

Аналитики портала по поиску работы HeadHunter зафиксировали рост спроса на персонал в Санкт-Петербурге в преддверии новогодних праздников. За последний месяц работодатели разместили более 105 тысяч новых вакансий, что на 4% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что в конце 2022 года количество запросов на поиск работников увеличилось на 51%, а по сравнению с декабрем 2021 года — на 24%, что свидетельствует о продолжающемся росте активности на рынке труда.

Наибольшим спросом перед праздниками пользуются специалисты в сфере продаж. Работодатели ищут кассиров, продавцов и менеджеров по продажам — всего около 20 тысяч таких специалистов.

На втором месте по востребованности находятся рабочие различных профессий, для которых размещено более 19,3 тысячи предложений о работе. При этом спрос на рабочую силу в этом сегменте вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.

Замыкают тройку лидеров специалисты производственного сектора, для которых открыто более 15,5 тысяч вакансий. Кроме того, перед Новым годом наблюдается повышенный интерес к специалистам в области строительства, логистики, доставки товаров и обслуживания.

Ранее Piter.TV сообщал, что комтранс Ленобласти перед новогодними праздниками усилил контроль за работой такси.

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