В Петербурге карьерный консультант рассказала, почему в январе выгодно поменять работу

Эксперт пояснила, что к этому месяцу компании уже подвели итоги прошедшего года и поставили цели на новый.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" карьерный консультант Александра Парасухина рассказала, по каким причинам в январе выгодно менять работу.

Эксперт пояснила, что к этому месяцу компании уже подвели итоги прошедшего года и поставили цели на новый. Для таких целей бюджеты уже заложены, также определено количество необходимых сотрудников. Поэтому на сервисах по поиску работы будет все больше доступных вакансий.

Кроме того, если поменять работу в январе, то процесс адаптации пройдет более мягко.

Важно подготовиться морально, потому что поиск работы – это тоже работа. Здесь необходимо выделить время, ресурсы. А следующее – это проанализировать, какие у вас есть ресурсы, финансовые, если, например, уволились уже с прошлого места. Александра Парасухина, карьерный консультант

Помимо этого, искать работу с "потухшими глазами" не рекомендуется. Если вы устали на прошлом месте, то лучше немного отдохнуть.

Если говорить в целом про 2025 год, тенденция на рост заработных плат будет продолжаться, но значительно умереннее по сравнению с прошлыми двумя годами. Есть спрос на цифровые навыки кандидатов и умение использовать искусственный интеллект. Александра Парасухина, карьерный консультант

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