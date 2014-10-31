В Петербурге психолог объяснила, как возникает резкое желание уволиться

По словам специалиста, в основе чувства раздражения – базовые физиологические потребности.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Станислава Зарудная объяснила, по какой причине возникает резкое желание уволиться.

По словам специалиста, в основе чувства раздражения – базовые физиологические потребности. Это сон, питание, отдых, влияние на эмоциональное состояние хронических заболеваний.

Поэтому первые рекомендации – выработать режим дня, который позволяет сохранять себя в стабильности, и следить за здоровьем.

Чтобы не бежать с заявлением на увольнение буквально сразу, я предлагаю выждать хотя бы один вечер. Воспользоваться народной мудростью: "Утро вечера мудренее". Очень хорошая техника – иногда взять паузу для того, чтобы принять взвешенное решение. Но очень важно, чем ты будешь заниматься в этой паузе. Если вы придете домой, будете накручивать себя, что все плохо, вероятно, вы никогда не придете к другому решению. Станислава Зарудная, психолог

В этой ситуации можно воспользоваться техникой "за" и "против", составив список с плюсами и минусами.

Если ситуация патовая, накопился клубок какого-то негатива, то здесь уже сложно остановить локомотив, поэтому люди увольняются и вряд ли жалеют. Станислава Зарудная, психолог

Психолог рекомендует решать вопросы по мере их поступления. Если при решении об увольнении работодатель делает шаги навстречу, слушает сотрудника и предлагает новые условия, тогда можно попробовать остаться.

Если вы уже предприняли все возможные разговоры, шаги, какие-то свои внутренние изменения, пробовали защитить свои интересы и это не получается, возможно тогда это будет аргументом, что ничего не поменяется. Станислава Зарудная, психолог

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