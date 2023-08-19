Чувство вины перед увольнением испытывают 19% петербуржцев

Тревожность при увольнении больше свойственна горожанам в возрасте 25-35 лет (27%).

Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый житель Петербурга (19%). Результатами исследования с Piter.TV поделились в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Есть миф о том, что молодые люди легко меняют работодателя. Однако в ходе опроса выяснилось: реже чувство вины испытывают те, кому за 45 лет. Так, увольняются с облегчением 73% горожан.

Тревожность при увольнении больше свойственна петербуржцам в возрасте 25-35 лет (27%). Зумеров, испытывающих чувство вины за увольнение, – 21%. Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, – педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы.

Ранее на Piter.TV: более половины петербуржцев не готовы снижать ожидания по зарплате при устройстве на работу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)