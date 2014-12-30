Комтранс Ленобласти перед новогодними праздниками усилил контроль за работой такси

Как рассказали в администрации Ленобласти, сотрудники за 2024 год проверили более 2000 машин.

В преддверии новогодних праздников комтранс Ленинградской области усилил контроль за работой такси. Проверки идут еженедельно вместе с сотрудниками МВД, Ространснадзора и Роспотребнадзора, чтобы поездки жителей на такси были гарантированно удобными и безопасными.

Как рассказали в администрации Ленобласти, сотрудники за 2024 год проверили более 2000 машин и выявили основные нарушения: работа без разрешения на перевозки, отсутствие предрейсового контроля автомобилей, отсутствие цветографической схемы или опознавательного фонаря такси.

За текущий год 120 авто были отправлены на штрафстоянку, а нарушения исправлены.

Фото: администрация Ленобласти