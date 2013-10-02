Уровень зарплат петербургских айтишников снизился с начала года

При этом зарплата таких специалистов в городе всё равно превышает средние показатели по стране.

В стране в целом и в Петербурге в частности растёт число вакансий для представителей сферы IT. С января показатели увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные исследования "HeadHunter Северо-Запад", проведённого в День программиста.



Город на Неве оказался на втором месте по объёму предложения в сфере разработки и программирования с 15,1% от общего числа вакансий по РФ. Первой традиционно стала Москва с показателем 43%. Также в тройку лидеров в 3,4% вошёл Татарстан.



При этом отмечается, что зарплата айтишников в Петербурге упала 5%, однако это не мешает её превышать среднюю оплату труда по стране 2,5 раза. Средний оклад представителей компьютерной сферы в Северной столице составляет 137,1 тыс. рублей, в Москве – 161,3 тыс. рублей, а в Новосибирской области – 116,5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что доходы петербуржцев выросли с начала года на 6%.

Фото: Piter.TV