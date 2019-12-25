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Доходы петербуржцев выросли с начала года на 6%
Сегодня, 13:03
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Доходы петербуржцев выросли с начала года на 6%

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На текущий месяц номинальная зарплата в городе составляет 66,5 тыс. рублей.

Зарплаты петербуржцев выросли на 6%, что составляет более 3 тыс. рублей. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на исследование аналитиков сервиса hh.ru.

Специалисты выяснили, что за два года доходы горожан подскочили на 18%. Прибавка составила около 10 тыс. рублей. 

В отчете Петростата указано, что самый быстрый рост зарплат в этом году наблюдался в в сфере сельского хозяйства (+17%). Далее следуют обрабатывающие производства (+10%), строительство (+9%), здравоохранение и образование (+7,8%).

Мненьше всего повезло токарям, механикам и сборщикам. Их доходы сократились минимум на 2-4%.

Отметим, что на  текущий месяц номинальная зарплата в городе составляет 66,5 тыс. рублей.  Но многих горожан беспокоит инфляция. В Смольном предупредили, что уровень инфляции составит 108,2% в следующем году.

Фото:  Piter.tv

Теги: деньги, зарплаты, исследование, рост зарплат, статистика, финансы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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