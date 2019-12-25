Доходы петербуржцев выросли с начала года на 6%

На текущий месяц номинальная зарплата в городе составляет 66,5 тыс. рублей.

Зарплаты петербуржцев выросли на 6%, что составляет более 3 тыс. рублей. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на исследование аналитиков сервиса hh.ru.

Специалисты выяснили, что за два года доходы горожан подскочили на 18%. Прибавка составила около 10 тыс. рублей.

В отчете Петростата указано, что самый быстрый рост зарплат в этом году наблюдался в в сфере сельского хозяйства (+17%). Далее следуют обрабатывающие производства (+10%), строительство (+9%), здравоохранение и образование (+7,8%).

Мненьше всего повезло токарям, механикам и сборщикам. Их доходы сократились минимум на 2-4%.

Отметим, что на текущий месяц номинальная зарплата в городе составляет 66,5 тыс. рублей. Но многих горожан беспокоит инфляция. В Смольном предупредили, что уровень инфляции составит 108,2% в следующем году.

Фото: Piter.tv