Смольный: уровень инфляции составит 108,2% в следующем году

По оценкам ведомства, в 2024 году рост цен составит 4,85 процента, в 2025-м – 4 процента.

Стало известно, что в 2023 в Петербурге инфляция составит 108,2% от уровня этого года. Об этом рассказала глава Комитета финансов Светлана Енилина в ходе "нулевых" чтений по проекту бюджета на будущий год в ЗакСе.

По оценкам ведомства, в 2024 году рост цен составит 4,85 процента, в 2025-м – 4 процента.

По словам временно исполняющего обязанности председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова, уровень инфляции в Петербурге за первое полугодие 2022 года составит 10,7 % к декабрю 2021 года. При этом основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары, подорожавшие на 14,3%.

Путин: инфляцию в России удалось взять под контроль. Глава РФ призвал правительство следить за ситуацией с ростом цен.

Фото: Piter.tv

