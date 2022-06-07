Путин: инфляцию в России удалось взять под контроль

Глава РФ призвал правительство следить за ситуацией с ростом цен.

Российский президент Владимир Путин заявил, что инфляцию по стране удалось взять под контроль. Соответствующее заявление глава государства сделал на правительственном совещании, посвященном вопроса развития экономической системы страны. По данным политика, рост цен на товары и продукты остановился во второй половине мая. на текущий момент уровень инфляции находится на нулевых отметках.

Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что властям требуется держать руку на пульсе, так как у ситуации есть как позитивные, так и негативные моменты. Владимир Путин призвал коллег внимательно образом анализировать экономическую обстановку в стране, а также вовремя принимать необходимые постановления.

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Фото и видео: Kremlin.ru

