По словам главы правительства, в новых регионах страны необходимо обеспечить большинство конкретных вещей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить российский уровень зарплат в новых регионах. Об этом он заявил на стратегической сессии "Интеграция новых регионов".

По словам главы правительства, в новых регионах страны необходимо обеспечить большинство конкретных вещей. Он подчеркнул, что речь также идет об уровне пособий и пенсий. Также Мишустин добавил, что "предстоит привести в порядок инфраструктуру".

Ранее Мишустин заявил, что почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта России с октября 2022 года.

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