Почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта России с октября 2022 года

Глава кабмина РФ рассказал о мерах поддержки государства по развитию ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины.

Российские паспорта с октября прошлого года получили почти 1,5 млн жителей новых субъектов России (Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик). Соответствующее заявление в рамках выступления днем 30 мая на стратегической сессии правительства, посвященной развитию территорий, сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

И важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности. ихаил Мишустин, премер-министр РФ

Руководитель кабинета министров подчеркнул, что властям для этого надо обеспечить слаженную командную работу на всех уровнях. Это позволит чиновникам реализовать все поставленные задачи и целевые показатели. Михаил Мишустин предложил участникам мероприятия обсудить, какие еще нужны дополнительные решения со стороны государства для достижения результата.

Мишустин сообщил о планах провести правкомиссию по поддержке МСП в ближайшие дни.

Фото и видео: Правительство России