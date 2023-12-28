В Петербурге зарплата сотрудников транспортных предприятий вырастет на 20%

Индексация состоится в два этапа.

Зарплата работников трех транспортных предприятий Петербурга увеличится на 20%, сообщили в городском комтрансе 31 октября.

Вырастет доход у сотрудников ГУП "Пассажиравтотранс", ГУП "Горэлектротранс" и ГУП "Петербургский метрополитен". Индексация состоится в два этапа: с 1 ноября – на 10%, а с 1 января 2025 года – еще на 10%. Повышение коснется всего кадрового состава.

Мера направлена на создание привлекательных и "рыночных" условий труда для тех, кто ежедневно обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта Петербурга. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Также работникам этих предприятий предоставят полный социальный пакет.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге спрос на инженеров-механиков увеличился на 10%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)