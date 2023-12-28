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В Петербурге зарплата сотрудников транспортных предприятий вырастет на 20%
Сегодня, 16:31
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В Петербурге зарплата сотрудников транспортных предприятий вырастет на 20%

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Индексация состоится в два этапа.

Зарплата работников трех транспортных предприятий Петербурга увеличится на 20%, сообщили в городском комтрансе 31 октября. 

Вырастет доход у сотрудников ГУП "Пассажиравтотранс", ГУП "Горэлектротранс" и ГУП "Петербургский метрополитен". Индексация состоится в два этапа: с 1 ноября – на 10%, а с 1 января 2025 года – еще на 10%. Повышение коснется всего кадрового состава. 

Мера направлена на создание привлекательных и "рыночных" условий труда для тех, кто ежедневно обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта Петербурга. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Также работникам этих предприятий предоставят полный социальный пакет. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге спрос на инженеров-механиков увеличился на 10%. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: повышение зарплаты, транспортные предприятия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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