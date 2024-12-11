Зарплата петербургских дворников достигнет почти 99 тыс руб

Во второй половине 2025 года работники ручного руда будут получать на 30% больше.

В текущем году заработная плата петербургских дворников будет дважды проиндексирована. К концу 2025-го специалисты ручного труда будут получать почти 99 тыс руб, – следует из сообщения пресс-службы жилищного комитета Северной столицы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал идею повышения зарплат дворникам и механизаторам. Так, с января текущего года их заработная плата проиндексирована на 15%. Еще один 15-процентный подъем ожидается с 1 июля.

Как полагают городские власти, такой шаг будет способствовать финансовому благополучию работников ручного труда, а также будет свидетельствовать о признании их работы. По мысли администрации, увеличение зарплаты повысит мотивацию, что в свою очередь приведет к улучшению ситуации с уборкой петербургских улиц.

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Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга