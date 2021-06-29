Зарплаты на 7% повысят 10 тыс. сотрудникам ЖКХ в Петербурге

Решение вступит в силу в ближайшее время.

Работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства Северной столицы повысят заработные платы на 7%. Решение направлено на повышение престижа рабочих профессий и коснется 10 тысяч сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба городского жилищного комитета.

Соглашение о повышении заработной платы подписали глава жилищного комитета Денис Удод, председатель межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Нина Леонтьева и врио генерального директора ООО "ЖКС №2 Московского района" Игорь Авдеев.

"Благодаря их труду в квартирах тепло, а парадные чистые. Тех, кто спасает нас от потопов, заклинивших дверей и отключений света, ждёт повышение на 7%. Это справедливое вложение в тех, кто создаёт комфорт и качество жизни каждого петербуржца" отметили в жилищном комитете

Повышение зарплат работникам ЖКХ стало частью системной работы по укреплению кадрового потенциала коммунальной отрасли и признанию важности труда сотрудников, обеспечивающих бесперебойную работу городского хозяйства.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленобласть заняла 65-ю строчку рейтинга регионов по расходам на ЖКУ.

Фото: Piter.TV