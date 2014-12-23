Ленобласть заняла 65-ю строчку рейтинга регионов по расходам на ЖКУ

Возглавила перечень Республика Ингушетия, где расходы на коммунальные услуги составляют всего лишь 4,6% общего семейного дохода.

РИА Новости представило рейтинг российских регионов по удельному весу расходов семей на жилищно-коммунальные услуги. Согласно опубликованному списку, Ленинградская область расположилась на 65-й позиции: местные жители направляют на оплату коммунальных платежей порядка 10% своего бюджета.

Возглавила перечень Республика Ингушетия, где расходы на коммунальные услуги составляют всего лишь 4,6% общего семейного дохода. Среди лидеров также оказались такие регионы, как Кабардино-Балкария (6%), Астраханская область (6,1%), Дагестан (6,2%) и Калмыкия (6,8%).

Наиболее высокая нагрузка на бюджеты домохозяйств отмечена в Новгородской области, где траты на "коммуналку" достигают 13,6% совокупных семейных расходов. Замыкают таблицу Магаданская область (13,5%), Бурятия (13,1%), Хабаровский край (12,6%) и Ненецкий автономный округ (12,1%).

Что касается Ленинградской области, то её показатель в 2024 году составил 10,5%, снизившись на один процентный пункт относительно уровня прошлого года. Эксперты подсчитали, что среднестатистическая семья из Ленинградской области ежемесячно оплачивает счета за ЖКХ в размере около 5530,2 рубля.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в тройку самых популярных направлений отдыха в России.

Фото: Piter.TV