Сбер: Санкт-Петербург вошел в число лидеров по числу подростков-инвесторов

Подростки в Санкт-Петербурге чаще взрослых выбирают акции и продолжают инвестировать в фонды денежного рынка.

Юные инвесторы в Санкт-Петербурге в первом квартале предпочитали акции, а взрослые – облигации с фиксированным купоном, свидетельствует аналитика Сбера. В отличие от взрослых, подростки продолжают активно покупать фонды денежного рынка. Об этом рассказали в СберИнвестициях, проанализировав итоги первого квартала этого года.

Всего подростки открыли уже около 3000 брокерских счетов в Сбере. Еще столько же подали заявки на открытие счета, по ним ожидается получение согласия от родителей.

Помимо Санкт-Петербурга, активнее всех инвестируют ребята из Московской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областей.

Согласно статистике Сбера, большинство инвесторов в возрасте 14 лет, их доля составляет 33%. Следом за ними – семнадцатилетние подростки, их 28% от общего числа. Четверть подростков-инвесторов – в возрасте 15 лет, а 15% – 16 лет.

В объеме покупок за первый квартал преобладают акции, чистый приток в них составил 5 млн рублей. На втором месте по объему покупок у подростков – корпоративные облигации с фиксированным купоном, в них вложили 1,1 млн рублей.

Мы проанализировали, как в первом квартале отличалось поведение взрослых и юных инвесторов. Если у взрослых фаворитами стали корпоративные облигации с фиксированным купоном, подростки больше всего покупали акции. Думаю, это связано с тем, что ребятам интересно разобраться, как работает рынок, почувствовать себя совладельцами крупных компаний. А еще в тройку самых популярных инструментов у подростков вошли фонды денежного рынка, которые взрослые инвесторы с начала года больше продавали, чем покупали. Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера

Подростки интересуются образовательными курсами в приложении СберИнвестиции: более 4500 юных инвесторов уже изучили предложенные материалы. В приложении можно найти уроки, которые помогут разобраться, как устроен фондовый рынок, например – что такое сбережения, какими бывают инвестиции, какие риски нужно учитывать и зачем нужны брокер и биржа.

СберИнвестиции запустили инвестиции для подростков с 14 лет в октябре 2024 года. Самостоятельно совершать сделки можно только с согласия родителей. Открыть счёт можно онлайн в приложении СберИнвестиции на Android или приложении Сбера на iOS или Android при наличии связи между подростком и родителем в приложении Сбера (если пока такой связи нет, установить её можно в любом офисе банка).

Фото: Unsplash (Hannah Busing)