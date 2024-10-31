Транспортные предприятия Петербурга увеличили выработку почти на 50%

Бережливые технологии помогли петербургским компаниям сократить время процессов.

С 2019 года 15 транспортных предприятий Петербурга участвуют в проекте "Производительность труда" при поддержке Регионального центра компетенций. В рамках сотрудничества компании получают помощь в построении комплексной системы управления операционными процессами, обучении персонала и внедрении инструментов бережливого производства.

По итогам реализации проекта средний рост выработки сотрудников составил 48%, а время протекания процессов сократилось на 20%. Общий экономический эффект превысил 137 миллионов рублей.

Гендиректор РЦК Ирина Голубцова отметила, что "внедряя бережливые технологии, мы даем в руки каждому сотруднику не просто инструкцию, а инструмент для улучшений. Когда каждый видит и может устранить потери, вся команда начинает работать как отлаженный часовой механизм. Рост показателей по выработке — тому прямое доказательство".

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга