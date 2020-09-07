Петербуржцы жалуются на внушительные счета в новых квитанциях за ЖКУ

Жители Калининского района получили документ от "ЕИРЦ СПб" на белом листе. У некоторым суммы выросли вдвое по сравнению с маем.

Жителям Калининского района передали новые квитанции от "ЕИРЦ СПб" об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Помимо замены розовых квитанций на белые, произошли другие, более существенные перемены: так, некоторые горожане удивились тому, что сумма за июнь оказалась вдове больше, чем за прошлый месяц. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Как выяснилось, в квитанцию включены предыдущие зачисления, отмеченные как оплаченные. При этом они всё равно входят в общую сумму требуемого платежа.

Пресс-служба АО "ЕИРЦ СПб" опровергла версию с массовым техническим сбоем и подчеркнула, что каждый случай индивидуален.

Ранее мы сообщили о том, что в мае 2023 года в квитанциях "ЕИРЦ СПб" появилась строчка "Телетрансляция".

Фото: Piter.TV