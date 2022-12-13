В мае 2023 года в квитанциях "ЕИРЦ СПб" появится строчка "Телетрансляция"

Дополнительную информацию об изменениях в выставлении счетов за услугу "Телетрансляция" можно получить по телефону ПАО "Ростелеком" 8 800 302 0832.

В мае 2023 года в едином платежном документе "ЕИРЦ СПб" появится строчка "Телетрансляция" от ПАО "Ростелеком". Ранее услуга отражалась у потребителей в "розовой" квитанции. Об этом сообщила пресс-служба АО "ЕИРЦ CПб"

Отражение услуги в квитанции "ЕИРЦ СПб" не повлияет на сумму начислений. Как и ранее, в счетах розового цвета начисления будут отражаться с разницей в 2 месяца от даты выставления квитанции. При этом, контролировать баланс счета и отслеживать начисления станет проще, так как в единый платёжный документ будет внесена информация о начислениях и остатке на счете.

Дополнительную информацию об изменениях в выставлении счетов за услугу "Телетрансляция" можно получить по телефону ПАО "Ростелеком" 8 800 302 0832 и на официальной странице поставщика услуги Вконтакте.

Жители Калининского района Петербурга получат Единые квитанции ЖКХ 1 июня. Согласно реестру лицензий Госжилинспекции, новые квитанции могут ждать около 110 тыс. петербуржцев.

Фото: пресс-служба АО "ЕИРЦ CПб"