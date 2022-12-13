Жители Калининского района Петербурга получат Единые квитанции ЖКХ 1 июня

Жильцы домов, за которые отвечают ЖКС № 1, ЖКС № 2 и ЖКС № 3, получат белые квитанции с услугами за май с 1 июня.

Стало известно, что рассылка первых единых квитанций ЖКХ для жителей Калининского района начнется с 1 июня. Об этом пишет "Фонтанка".

Жильцы домов, за которые отвечают ЖКС № 1, ЖКС № 2 и ЖКС № 3, получат белые квитанции с услугами за май с 1 июня. Согласно реестру лицензий Госжилинспекции, новые квитанции могут ждать около 110 тыс. петербуржцев.

Ранее счета за воду и водоотведение включат в квитанцию "ЕИРЦ СПб". С 1 апреля это коснется 300 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv

