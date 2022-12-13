Счета за воду и водоотведение включат в квитанцию "ЕИРЦ СПб"

С 1 апреля это коснется 300 тысяч петербуржцев.

Новые квитанции белого цвета начнут получать 300 тысяч жителей Петербурга с 1 апреля. В платежные документы будут включены услуги по водоснабжению и водоотведению от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба АО "ЕИРЦ CПб".

Ранее данные услуги оплачивались через отдельный счет розового цвета, приходящий от ВЦКП. В квитанции от "ЕИРЦ СПб" включаются расчеты только по факту потребления услуг. В том числе – воды и водоотведения.

При этом хозяевам квартир, в которых установлены счетчики на воду, по квитанциям, которые пришли в апреле, придётся заплатить также за февраль и март. В последний раз получатели розовых квитанций оплачивали воду за январь.

Фото:unsplash.com (Sanibell BV)