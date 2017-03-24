В двух районах Петербурга обновили электрокотлы

Запущены два источника с электрокотлами в Выборгском и Пушкинском районах.

Техническое перевооружение котельных в Выборгском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга завершено ГУП "ТЭК СПб" в рамках проекта по экологической модернизации источников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Они обеспечивает теплоснабжение жилых домов и коммерческих объектов в районах. Вместо старых газовых котлов здесь установлены два электрокотла мощностью по 1 МВт каждый. Это позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и сделает воздух в районе более чистым.

По словам представителей ГУП "ТЭК СПб", модернизация источников тепла – это не только экологический вклад, но и экономически выгодное решение. Электрокотлы работают на электричестве, которое стоит дешевле, чем газ, а также не требуют постоянного технического обслуживания.

Ранее сообщалось, что на улице Дудко новое освещение.

Фото: комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

