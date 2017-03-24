В двух районах Петербурга обновили электрокотлы

Техническое перевооружение котельных в Выборгском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга завершено ГУП "ТЭК СПб" в рамках проекта по экологической модернизации источников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Они обеспечивает теплоснабжение жилых домов и коммерческих объектов в районах. Вместо старых газовых котлов здесь установлены два электрокотла мощностью по 1 МВт каждый. Это позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и сделает воздух в районе более чистым.
По словам представителей ГУП "ТЭК СПб", модернизация источников тепла – это не только экологический вклад, но и экономически выгодное решение. Электрокотлы работают на электричестве, которое стоит дешевле, чем газ, а также не требуют постоянного технического обслуживания.
Ранее сообщалось, что на улице Дудко новое освещение.
Фото: комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга
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