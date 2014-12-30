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На улице Дудко новое освещение
Сегодня, 17:38
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На улице Дудко новое освещение

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Завершена реконструкция наружного освещения улицы Дудко.

Жители района между станциями метро "Елизаровская" и "Ломоносовская" могут радоваться новому улучшению в их окрестностях. На улице Дудко завершена модернизация освещения, которая включала в себя установку 35 светодиодных фонарей, 33 металлических опор и прокладку 1 055 метров линий электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новая система освещения не только увеличит количество светильников, но и повысит их энергоэффективность, что приведет к улучшению комфорта и безопасности жителей. Светильники на основе светодиодов потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные лампы, и имеют более длительный срок службы.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой набережной установили 57 светодиодных светильников.

Фото: комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Теги: освещение, реконструкция, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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