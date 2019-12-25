ГУП "ТЭК СПб" модернизировало четыре тепловых пункта в Калининском районе

Самым крупным объектом реконструкции стал центральный тепловой пункт на Суздальском проспекте

ГУП "ТЭК СПб" модернизировал четыре тепловых пункта (ЦТП) для четырех тысяч жителей в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Самым крупным объектом реконструкции стал центральный тепловой пункт на Суздальском проспекте, от которого зависит теплоснабжение восьми жилых домов. На ЦТП мощностью 6,29 Гкал/ч установлены новые насосы, щит управления и другое энергоэффективное оборудование отечественного производства. Также модернизация завершена на Светлановском проспекте, проспекте Просвещения и Тимуровской улице.

Все центральные тепловые пункты оснащены системой погодозависимого регулирования для подачи в дома теплоносителя комфортной температуры. ЦТП в Калининском районе обновлены за счет средств городского бюджета. Ранее в рамках исполнения адресной инвестиционной программы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению также были модернизированы четыре тепловых пункта на улицах Композиторов, Ворошилова и Гаккелевская.

Ранее стало известно, что более 93 тысячи петербуржцев накопили долги за электроэнергию. Взысканию долгов в принудительном порядке всегда предшествует комплекс информационно-предупредительных мер: направление СМС и e-mail-уведомлений с просьбой внести оплату, живой и автоматический обзвон, а затем уведомления об отключении, после получения которого у неплательщиков есть ещё 30 дней на погашение задолженности.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению