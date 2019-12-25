Посол России напомнил о перемирии, объявленном Москвой в преддверии Дня Победы.

.Киевский режим усилил атаки на российскую территорию вдоль линии боевого соприкосновения (в ночь на пятницу, 8 мая. Соответствующий комментарий через социальные сети сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что такие действия противники зафиксированы несмотря на то, что Москва ранее объявила со своей стороны перемирие на праздники в преддверии Дня Победы.

Киев усилил свои атаки российских территорий вдоль ЛБС. Даже признаков следования "режиму тишины" с украинской стороны не наблюдается. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Напомним, что российское министерство по обороне уведомило о том, что Вооруженные силы Украины в ночь на 8 мая совершили 887 ударов с использованием БПЛА. В общей сложности с их стороны военнослужащие зафиксировали 1 365 нарушений режима прекращения огня. Российские бойцы зеркально реагировали на нарушения перемирия, нанося ответные удары по противнику.

