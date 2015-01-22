Суд в Петербурге восстановил потерянную запись о браке спустя почти 40 лет

Петербургские супруги не смогли развестись из-за утраты архивных документов о браке.

Московский районный суд Санкт-Петербурга восстановил утраченные архивные записи о браке супругов, которые спустя почти 40 лет совместной жизни решили официально развестись.

История Сергея и Валентины началась в 1986 году в городе Гудермесе, где они зарегистрировали свой союз. Однако спустя годы выяснилось, что документы о браке исчезли — архив ЗАГС, где хранились записи, был уничтожен во время военных действий на территории Чеченской Республики.

Когда супруги решили расторгнуть брак по взаимному согласию, петербургский отдел ЗАГС отказался принять заявление, сославшись на отсутствие сведений в базе данных. Обращение в Управление ЗАГС Чечни подтвердило, что архивные документы 1986 года утрачены без возможности восстановления, сообщает КП-Петербург.

Суд, изучив представленные материалы, признал невозможность восстановления документов в административном порядке и удовлетворил заявление пары. Решением суда юридическая сила брака была восстановлена, что позволило супругам официально оформить развод.

Фото: Piter.TV