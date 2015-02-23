Меньше всего разводов зафиксировали в Петербурге

Названы регионы с самыми стойкими браками.

Северная столица неожиданно возглавила всероссийский рейтинг супружеской стабильности. Согласно свежим данным, Петербург продемонстрировал самый низкий в стране показатель количества разводов по отношению к числу заключенных браков. Такой статистикой поделилась глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета организации.

Самые крепкие семьи в Петербурге. Там разводов по отношению к бракам меньше всего, пишет РИА Новости. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь, что позволяет говорить о формировании своеобразного пояса семейных ценностей на юго-западе и северо-западе страны.

Тенденция к укреплению браков в Петербурге прослеживается и в судебной статистике. Как ранее писал "ДП", в городе третий год подряд фиксируется устойчивое снижение количества бракоразводных процессов. Если за первые семь месяцев 2023 года суды рассмотрели 2,78 тысячи таких дел, то за аналогичный период 2024-го их число сократилось до 2,5 тысячи. В 2025 году позитивная динамика сохранилась: с января по июль зафиксировано всего 2,34 тысячи разводов. Однако финансовая сторона семейной жизни, судя по всему, остаётся более сложной. В то время как расставаться петербуржцы стали реже, делить имущество — нет. Статистика судебных процессов о разделе совместно нажитого добра колеблется: в 2023 году было 509 таких дел, в 2024-м — 477, а в первом полугодии 2025-го их количество вновь немного выросло, достигнув 482. Это может говорить о том, что даже в крепнущих браках вопросы материальных активов остаются наиболее чувствительными.

Фото: Freepik