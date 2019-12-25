Число пострадавших после взрыва на Амурском ГХК достигло 116 человек

Взрыв произошел на территории Амурского газохимического комплекса в селе Черниговка Свободненского района.

Количество пострадавших при возгорании на территории строительства Амурского газохимического комплекса (АГХК) уже превысило 100 человек. Об этом сообщили "Известия".

По данным издания, за помощью к медикам обратились 116 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. В больницы города Свободный с травмами госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказали необходимую медицинскую помощь.

После происшествия с территории комплекса эвакуировали 50 работников. Сотрудники МЧС локализовали очаг возгорания на площадке строительства АГХК. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. Рисков дальнейшего распространения огня нет. В компании заявили, что жителям ближайших населенных пунктов ничего не угрожает. После взрыва и пожара на предприятии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что после взрыва на газовой заправке в Узбекистане погибли шесть человек.

Фото: Piter.TV