Путин: Россия "зубы выбьет" всем, кто попробует что-то у нее "откусить"

Глава России привел в пример ситуацию с богатствами Сибири.

Владимир Путин заявил, что Россия "зубы выбьет" всем, кто попробует что-то у нее "откусить". Глава государства на заседании национального организационного комитета "Победа" сообщил коллегам, что страна регулярно сталкивается со стремлением что-то у нее отобрать.

Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что некоторые лица позволяют себе публично говорить о том, что сибирские богатства несправедливо принадлежат только одному государству - России. Владимир Путин считает странным слышать такие вещи от иностранцев.

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Видео: Kremlin.ru