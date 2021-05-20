Путин: Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю

Глава РФ принял участие в заседании организационного комитета "Победа".

Владимир Путин заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю и пересмотреть роль в освобождении мира от фашизма Красной армией. Такое заявление президент сделал в рамках заседания национального организационного комитета "Победа".

Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы. Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, задачей Запада является ослабить влияние РФ за счет дискредитации истории. Он призвал коллег отстаивать национальные интересы и реагировать на попытки сдерживания развития России со стороны внешних сил. Путин заметил, что такое противодействие было всегда вне зависимости от того, как государство называлось: Российской империей, Советским Союзом и т.д.

Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно.

Видео: Kremlin.ru