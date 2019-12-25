  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно
Сегодня, 13:20
48
nadezhda_sib

Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно

0 0

Главная тема Форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Иностранные лидеры присоединятся к конференции посредством видеоконференц связи. Речь идет об эмире Катара шейхе Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлере Австрии Себастьяне Курце. 

ПМЭФ из-за эпидемиологической обстановки пройдет в смешанном форме. 

Форум пройдет в петербургском КВЦ "Экспофорум" со 2 по 5 июня. Все сотрудники ежедневно обязаны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Для них подготовят 51 пункт для тестирования. 

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, пленарное заседание, пмэф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии