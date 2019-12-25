Пансионаты-изоляторы и 51 пункт тестирования готовят для участников ПМЭФ

В Петербурге для участников ПМЭФ откроют 51 пункт тестирования на коронавирус. Об этом в "ВКонтакте" сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.
ПМЭМ состоится 2-5 июня, для упрощения сдачи теста на COVID-19 к концу мая в городе оборудуют зоны для ПЦР-тестирования, обозначенные логотипом форума. Всего для сдачи мазка будет оборудовано 90 мест на Московском вокзале, Экспофоруме, в аэропорту и отелях. Результаты будут действительны в течение всего форума.
При положительном тесте участников форума госпитализируют в инфекционные больницы. А для тех, кто контактировал с ними, организованы изоляторы.
Ранее Песков заявил, что вопрос о переносе ПМЭФ не рассматривается.
Фото: Piter.tv
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