Песков заявил, что вопрос о переносе ПМЭФ не рассматривается

Вопрос о переносе форума возник в связи с ухудшением статистики по распространению коронавируса в Петербурге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка ПМЭФ, который запланирован на 2-5 июня, идет по плану, речи о его переносе на другие даты не идет.

Вопрос о переносе форума возник в связи с ухудшением статистики по распространению коронавируса в Петербурге.

Песков в свою очередь подчеркнул, что подготовка ПМЭФ осуществляется "в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором". На самом мероприятии также будут соблюдаться все необходимые ограничения.

Фото: ВКонтакте / Типичный конгресс