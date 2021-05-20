Зеленский видит риски для Украины в будущих переговорах Байдена и Путина

На Украине не хотят, что бы Вашингтон снимал санкции с "Северного потока-2".

Владимир Зеленский видит риски для Украины в будущих переговорах американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. С таким опасением политик обратился к журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам его двухлетнего управления государством. В частности, спикер прокомментировал возможную приостановку санкций со стороны Вашингтона в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".

Есть ли риски, что какие-то темы они будут поднимать, несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть. Россия может надавить на Соединенные Штаты или у них могут быть какие-то договоренности, и Вашингтон решит снять санкции. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины полагает, что эта уступка со стороны Белого дома стала бы личным поражением Байдена, а также большой геополитической победой Москвы.

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Видео: YT / in time Ukraine