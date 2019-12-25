Зеленский оценил обыски у окружения Кличко

Правоохранители интересуются чиновниками из-за воровства средств из бюджета.

Украинский президент Владимир Зеленский оценил обыски у окружения мэра Киева Владимира Кличко. На пресс-конференции, посвященной итогам двухлетней работы главы государства спикер сообщил, что оперативные мероприятия проводятся из-за воровства из бюджета. Ранее сам Кличко подобные действия со стороны правоохранителей назвал давлением со стороны офиса президента. В местных СМИ появились слухи о том, что власти намерены уволить главу столицы с занимаемого поста руководителя городской администрации.

Виталий Владимирович очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос, что он от меня хочет. Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, даже приходит в офис президента без моей готовности с ним встретиться, потому что у меня нет времени. Владимир Зеленский, президент Украины

По информации от Зеленского, у ближайшего окружения Виталия кличко прошло порядка 50-60 обысков. Эти действия президент находит справедливыми. Он заметил, что "не надо было красть деньги в бюджете".

Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину.