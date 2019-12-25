Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику российскому коллеге Владимиру Путину. Глава государства сообщил журналистам, что не простит себе, если "неосторожными словами" увеличит возможность эскалации на юго-востоке страны. Таким образом политик ответил на вопрос корреспондента.
У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что Владимир Зеленский находится у власти уже два года. Он победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года. Его кандидатуру поддержали 73 процента населения в рамках второго тура голосования. Политик стал по счету шестым главой государства и молодым руководителем за всю историю страны.
Зеленский анонсировал всеукраинский референдум о путях решения конфликта на Донбассе.
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