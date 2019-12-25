Глава Украины хочет узнать мнение народа о ситуации на юго-востоке страны.

Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский референдум о путях решения конфликта на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в рамках пресс-конференции, посвященной двухлетнему нахождению у власти. Точные сроки организации такого мероприятия спикер не указал, сославшись на то, что референдум состоится " через некоторое время".

Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов - A, B, C, и мы об этом говорили - о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, - мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой. Владимир Зеленский, президент Украины

Также политик уведомил журналистов о том, что во время его президентства он не планирует возвращать к власти бывших премьер-министров Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Так Зеленский ответил на вопрос одного из корреспондентов о возможности привлечения политиков и чиновников, "опытных кадров", управлявших страной в другие времена.

Зеленский упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России.

Фото: YouTube/Партія Слуга Народу