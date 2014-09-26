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Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины
Сегодня, 12:58
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lesjasap

Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины

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Торжественные мероприятия состоятся 24 августа.

Владимир Зеленский анонсировал военный парад в 30-ю годовщину независимости Украины. Об этом глава государства заявил в рамках пресс-конференции, посвященной его двухлетнему управлению страной. Торжественный проезд техники и проход военнослужащих запланирован на 24 августа. В мероприятии примут участие как сухопутные, так и морские силы.

Будет парад. Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане.

Владимир Зеленский, президент Украины

На церемонию приглашены лидеры 30 стран, а также премьер-министры, религиозные руководители, главы внешнеполитических ведомств и другие спикеры.

Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мир в стране.

Фото: Telegram/Zelenskiy  Official

Теги: владимир зеленский, военный парад, независимость
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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