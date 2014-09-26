Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины

Торжественные мероприятия состоятся 24 августа.

Владимир Зеленский анонсировал военный парад в 30-ю годовщину независимости Украины. Об этом глава государства заявил в рамках пресс-конференции, посвященной его двухлетнему управлению страной. Торжественный проезд техники и проход военнослужащих запланирован на 24 августа. В мероприятии примут участие как сухопутные, так и морские силы.

Будет парад. Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане. Владимир Зеленский, президент Украины

На церемонию приглашены лидеры 30 стран, а также премьер-министры, религиозные руководители, главы внешнеполитических ведомств и другие спикеры.

Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мир в стране.

Фото: Telegram/Zelenskiy Official