Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мир в стране

Президент Владимир Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мирное существование населения. Такое заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции, посвященной его двухлетнему управлению страной.

Мы строим страну без олигархов. Это приоритет номер один. Наиглавнейший приоритет - мы строим страну без войны. Мир должен быть крепкий, навсегда, и это должно зависеть от нашей армии, и она должна быть крепкой везде - на суше, в воде.

Владимир Зеленский, президент Украины