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Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мир в стране
Сегодня, 12:45
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lesjasap

Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мир в стране

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Глава Украины находится на посту два года.

Президент Владимир Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мирное существование населения. Такое заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции, посвященной его двухлетнему управлению страной.

Мы строим страну без олигархов. Это приоритет номер один. Наиглавнейший приоритет - мы строим страну без войны. Мир должен быть крепкий, навсегда, и это должно зависеть от нашей армии, и она должна быть крепкой везде - на суше, в воде.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик пообещал в рамках выступления продолжать работу в рамках "нормандского формата".

В Совфеде РФ напомнили Зеленскому о месте Украины.

Фото: YouTube /Українська правда

Теги: владимир зеленский, олигархи, приоритет
Категории: События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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