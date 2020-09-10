В Совфеде РФ напомнили Зеленскому о месте Украины

Он считает Украину "безнадежной окраиной" Европы.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram президента Украины Владимира Зеленского и напомнил ему о месте подконтрольной ему страны в Европе.

Накануне глава Украины написал в своем Twitter, Что Украина является центром Европы по географии, духу, ценностям и устремлениям.

По словам Пушкова, Украина не является таковой, а представляет собой "безнадежную окраину" Европы.

И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму? Алекей Пушков, российский сенатор

Пушков считает, что такими заявлениями Зеленский пытается ободрить своих избирателей.

Ранее экс-министр Украины рассказал о возможности досрочных выборов президента.

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