Андрей Рева объяснил, в чем заключается выгода для Зеленского в отказе от следующих трех лет у власти.

Экс-министр Украины рассказал о возможности досрочных выборов президента. Такое заявление сделал Андрей Рева в эфире местного телеканала "Наш". Ранее чиновник находился на посту главы ведомства по социальной политике. По мнению эксперта, Владимир Зеленский объявит о проведении досрочных выборах главы государства в августе текущего года в тот момент, когда будет отмечаться 30-летие независимости государства.

Я вижу четкие признаки досрочных президентских выборов. Осенью. Я думаю, что он об этом скажет на 30-летие независимости, 24 августа. Выйдет с какими-то инициативами. По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать все то, что происходит. Андрей Рева, экс-министр Украины

Гость программы подчеркнул, что действующему президенту Украины выгодно прямо сейчас пожертвовать оставшимися тремя годами президентского срока, чтобы иметь возможность снова выиграть выборы. В противном случае, по версии Ревы, рейтинг Зеленского будет только падать.

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