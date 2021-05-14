Депутата "Слуги народа" избили в эфире шоу во время спора о рынке земли

Олег Барна напал на Дмитрия Соломчука.

Депутата "Слуги народа" избили в эфире шоу во время спора о запуске на Украине рынка земли. Неприятный инцидент произошел с Дмитрием Соломчуком. На него напал бывший представитель Верховной Рады Олег Барна. Драка транслировалась в программе "Политика без правил" на канале "ПравдаТут". Силовому конфликту предшествовал разговор о целесообразности законопроекта. После этого стороны начали оскорблять друг друга.

Первым со своего места встал Барна. Он повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. После этого в конфликт вмешались телеведущие. На кадрах видно, что после удара на лице пострадавшего политика осталась гематома.

Напомним, что Барна представлял "Блок Петра Порошенко". В 2015 году депутат попытался вынести на руках с трибуны Верховной Рады занимавшего тогда пост премьер-министра Арсения Яценюка. Из-за этого в украинском парламента также возникла потасовка.

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Видео: YouTube / ПравдаТУТ