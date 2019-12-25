Президент РФ прокомментировал зачистку политического поля в Киеве.

Российский президент Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России. Такое заявление глава государства сделал во время оперативного совещания с представителями Совета безопасности РФ.

Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания новости. Владимир Путин, президент РФ

Политик подчеркнул, что страны Запада поддерживают начавшуюся на Украине зачистку политических оппонентов и закрытие оппозиционных СМИ.

Зеленский: Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину.

Видео: Kremlin.ru